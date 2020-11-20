شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان عبد المنعم عاكف والد هند عاكف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى، منذ قليل، الفنان عبد المنعم عاكف أحد رموز السيرك القومى، وهو والد الفنانتين هند وإيمان عاكف، ولم يتم تحديد موعد ومكان تشييع الجثمان أو إقامة العزاء.

وأعلنت الفنانة هند عاكف عن وفاة والدها من خلال منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "منذ قليل انتقل إلى الرفيق الأعلى والدي الحاج عبد المنعم عاكف، نسألكم الدعاء بالمغفرة وقراءة الفاتحة".



