شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يمازح منى زكى بعد التقاطها صورا له: كان نفسى أشوف شكل النضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح الفنان أحمد حلمي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصور جديدة فى أحدث ظهور له، مساء اليوم الجمعة، حيث نشر عددا من الصور التي التقطتها زوجته الفنانة منى زكي، إلا أنها لم تكن ذات جودة عالية.

ووجه أحمد حلمي رسالة إلى زوجته منى زكي في تعليقه على الصور التي نشرها عبر إنستجرام، مازحا: "كنت بقول لمني صوريني بالنضارة الجديدة.. شكرا يا منى.. أحلى صور اتصورتها في حياتي.. كان نفسي أشوف شكل النضارة الجديدة"، بينما لاقت الصور تفاعلا كبيرا من متابعيه ومعجبيه على المنصة الاجتماعية.



أحمد حلمي عبر انستجرام

واحتفل النجمان أحمد حلمي ومني زكى بعيد ميلادهما، مؤخرا، حيث ولد الثنائى في مصادفة غريبة خلال نفس اليوم 18 نوفمبر، وتزوج أحمد حلمي من منى زكى في عام 2002 ولديهما 3 أبناء لى لى وسليم ويونس.

وعن قصة حب أحمد حلمى لزوجته منى زكى وكيف تقدم لها، تحدث حلمى سابقا في برنامج صاحبة السعادة للنجمة إسعاد يونس، حيث قال: "فى البداية أصبحنا أصدقاء مقربين وفى إحدى المرات اكتشفنا بالصدفة أن عيد ميلادى وعيد ميلادها فى نفس اليوم وهو ١٨ / ١١، وإننا برج العقرب وبسبب غرابة الصدفة لم تصدقنى إلا عندما رأت بطاقتى الشخصية، وكنت قد تيقنت من حبى لها ولكنى كنت لا أملك أى شيء، فكنت مترددًا أن أصارحها بحبى حتى جاء موعد سفرها لتصوير فيلم أفريكانو بجنوب أفريقيا، وكنا قد خرجنا مع أصدقائنا فى نزهة بالنيل، وقررت أنا أصارحها قبل السفر" .



أحدث ظهور لأحمد حلمي

وتابع: "بدأت علاقتنا تتطور خطوة خطوة، وقررت أن أتقدم لها ولكن كنت لا أملك أى شيء فطلبت أن أقابل أخوها لأن والدها كان مسافر حينها رحب أخوها جدا وطلب منى الإنتظار حتى يأتى والده من السفر، وبالفعل انتظرت وكنت فى ذلك الوقت قدمت بعض الأفلام مثل "55 إسعاف" و"رحلة حب"، وبدأوا يعرفوننى وطلب منى والدها أن تعيش فى نفس مستواها وطلب شبكة بثلاثين ألف أو أربعين على ما أتذكر وأعطانى مهلة عام، وبالفعل بدأت أنحت فى الصخر فى هذا العام وعرض على إعلان لشركة اتصالات وطلبت نفس مبلغ الشبكة ولأنهم كانوا يحتاجوننى ليستغلوا نجاح فيلم "55 إسعاف"، مع محمد سعد وافقوا على المبلغ وقررت أن أدخره للشبكة.



أحمد حلمي



الفنان أحمد حلمي



النجم أحمد حلمي