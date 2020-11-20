شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تتعاون مع ناصر عبد الرحمن بعد نجاحهما فى "حين ميسرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة سمية الخشاب إنها كانت غائبة عن الدراما لمدة 3 سنوات، وكان الجمهور يشجعها على العودة من جديد وعدم الكسل، مؤكدة أنها أحبت فكرة مسلسل "موسى"، خصوصًا أنه مع النجم محمد رمضان ولأنه سيعرض فى رمضان أهم مواسم الدراما.

وتمنت سمية الخشاب فى حوارها مع ”الخليج 365” أن يكون مسلسل "موسي" وش الخير على كل صناعه، موضحة أن المخرج محمد سلامة مخرج مبدع ولديه رؤية، وأنها أعجبت به في مسلسل "رحيم"، وتنبأت له بمستقبل باهر.

وأضافت سمية الخشاب أنها سعيدة بالتعامل مع السيناريست ناصر عبد الرحمن بعد نجاحهما الكبير فى فيلم "حين ميسرة"، موضحة أنه لديها أفكار لامعة ولديه طريقة مميزة في الكتابة.

وتم التعاقد بشكل رسمى على مسلسل "موسى"، مع كل من النجوم سمية الخشاب ورياض الخولى وسيد رجب، وجارى التعاقد مع باقى النجوم، استعداداً لانطلاق التصوير فى العديد من الأماكن فى القاهرة.

ويعد مسلسل "موسى" هو ثانى تعاون بين سيد رجب ومحمد رمضان بعدما تعاونا سوياً في مسلسل "نسر الصعيد"، وحقق نجاحاً ملحوظاً وقتها، من إخراج ياسر سامى، وشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، تأليف محمد عبد المعطى.

يذكر أن محمد رمضان قدم آخر أعماله "البرنس" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، نجلاء بدر، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى، وحقق العمل نجاح كبير للغاية.