شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ للمسرح الشبابى يوقع بروتوكولى تعاون مع مهرجان مونو أكت ونقابة الفنانين بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادته دائما فى توقيع بروتوكولات تعاون مع مهرجانات ومؤسسات دولية، وقع المخرج مازن الغرباوى، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، بروتوكول تعاون مع مهرجان "مونو أكت" من دولة كوسوفو بحضور رئيسه مونتور زمبراج، حيث توجه الغرباوى بالشكر لمونتور زمبراج رئيس مهرجان "مونو أكت"، لتحديه كل الصعاب، وتواجده اليوم فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى، وقال: "لمن لا يعرفه هو ممثل من دولة كوسوفو، ورئيس مكتب الـ iti هناك، ولديه مهرجان مهم جدا متخصص فى المونودراما، وسوف يكون التعاون بيننا لمدة 3 سنوات لتطوير محور المونودراما فى المهرجان".

ومن جانبه قال مونتورو زمبراج: "أحب تهنئة مازن الغرباوى بانتهاء ونجاح الدورة الخامسة من المهرجان، التى كان خروجها أمرا صعبا بسبب كورونا، وما تم تقديمه هو أقصى شيء يمكن الخروج به وفى الدورات القادمة سيكون التعاون بيننا أكثر فى ظل ظروف أفضل أتمنى أن يكون الوضع العالمى فيها قد تحسن" .

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى ونقابة الفنانين العراقيين، بحضور الدكتور جبار جودى نقيب الفنانين العراقيين، ذلك البروتوكول الذى يعزز التعاون بين المهرجان والنقابة، حيث سيتم تخصيص جائزة سنوية باسم أحد الفنانين العراقيين بدأت من هذه الدورة، وسوف تحمل اسم الدكتور سامى عبد الحميد لأفضل سينوغرافيا، لتعريف جمهور مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى بنجوم العراق المسرحيين، بجانب مشاركة العرض الفائز فى المهرجان العراقى المسرحى الوطنى فى مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح، والمشاركة العراقية كل عام فى أى من محاور المهرجان الثلاثة.

ومن جانبه أعرب جبار جودى عن سعادته بهذا التعاون، وقال: "أنا من المهتمين قبل أن أكون نقيب للفنانين العراقيين بالشاب مازن الغرباوى، ومهرجان شرم الشيخ الذى يحقق الشق الفنى والسياحى، ولمن لا يعرف نقابة الفنانين العراقيين هى النقابة الوحيدة فى الوطن العربى الشاملة، بها مسرحيين وسينمائيين وإذاعيين وفن تشكيلى وتشمل كل الفنون، ولذلك سيكون التعاون على أشمل واوسع نطاق.