فيديو..كيف تتعامل منى زكي وابنتها مع المتنمرين على السوشيال ميديا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدثت الفنانة منى زكي وابنتها لي لي أحمد حلمي، كيفية التعامل مع المتنمرين عبر السوشيال ميديا.

ونشرت زكي، لقاء لها بصحبة ابنتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "‎حاسبوا على كلامكم.. ‎زي ما بعلّم أولادي حاجات كتير أعرفها عن الحياة، بتعلم منهم كل يوم وبستفيد من تجربتهم مع السوشيال ميديا .. طول ما فيه حوار مفتوح بيننا وبين أولادنا نقدر نطمن إنهم في أمان.. أنا ضد التنمر".

وقالت منى في الفيديو: "أنا حضرت بداية السوشيال ميديا .. الناس بتتواصل مع بعض وبيشاركوا بعض أفراحهم وأحزانهم ومكنش السوشيال ميديا موجودة عشان الناس تضايق بعض أو تعيش في رعب..وده بنسميه (التنمر الإلكتروني)، وللأسف بقى موجود جدا".

وأَضافت: "لي لي دايمًا بتشجعني على الرد على التعليقات المسيئة بإني أعمل للأشخاص دي (بلوك) .. ولازم الواحد يفكر 100 ألف مرة قبل ما يكتب حاجة، ويفكر هي هتضايق الناس إزاى .. وفي ناس بيهددوا بعض بالصور".

فيما كشفت لي لي خلال حديثها مع والدتها عن تقنيات جديدة بموقع التواصل الإجتماعي"إنستجرام".

يذكر أن، الفنانة منى زكي، وابنتها لي لي أحمد حلمي، يشاركان في حملة "حاسبوا على كلامكم" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسف، وهي حملة توعوية جديدة لمعالجة ظاهرة التنمر على الإنترنت، ودعوة للمجتمع لإستخدام المنصات الاجتماعية بشكل إيجابي.