شهيرة: ربنا سخرني لخدمة محمود ياسين لأنه رجل استثنائي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة شهيرة، إن أول لقاء لها مع زوجها الراحل النجم الكبير محمود ياسين كان أمام الكاميرا، ثم نشأت بينهما علاقة عاطفية جميلة ومحترمة للغاية كُللت بالزواج.

أضافت شهيرة، خلال حوارها ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية "cbc"، "كان كل طموحاتي أبقى ممثلة، لكني تخليت عن ذلك بعدما دخل حياتي شخص استثنائي وليس مجرد زوج".

تابعت: "أولادي في سنوات محمود ياسين الأخيرة كانوا بيقولوا هاتي ممرضة تساعدك، كنت برد عليهم وأقول إن طالما ربنا مديني الصحة إني أخدمه يبقى مش هدخل عليه حد غريب، ربنا سخرني لهذا الرجل لأنه استثنائي وعظيم".

استكملت: "فراق محمود ياسين صعب، مش قادرة أتخيل إنه مش موجود، أنا مؤمنة بقضاء الله وإن كل واحد له ميعاده، لكن في ناس بتقى في حياتنا لها بصمة قوية، وعشان كده كانت جنازته مهيبة".

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.