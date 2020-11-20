محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تزامنا مع اليوم العالمي للطفل؛ قررت المخرجة ماجي أنور إقامة الدورة الخامسة من مهرجان الأطفال للأفلام "أونلاين"، وذلك حرصا على سلامتهم.

وسيتم مشاهدة جميع الأفلام من خلال صفحة المهرجان، وستتاح الأفلام في الفترة من 25 نوفمبر الجاري حتى 27 من نفس الشهر.

كما قررت ماجي أنور إتاحة فرصة للأطفال الموهوبين من عمر ٥ سنوات إلى ١٦ سنة للمشاركة بالمهرجان ، ووضعت شروطا للتواجد وهي:

- تقديم فيديو بالموبايل على ألا تزيد مدته عن ٥ دقائق.

ـ يمكن اختيار الموضوع الذي تود المشاركة به سواء عن (الطبيعة، الحيوانات، الطيور، شخصية معروفة بأي مجال أو أي موضوع آخر لك".

ـ كتابة مراجعة فيلم شاهدته سواء في المهرجان أو أي فيلم آخر تفضله.

- إرسال لينك الفيديو أو الريفيو على الإيميل الخاص بالمهرجان بعنوان فيديو ريفيو فيلم (اسم الفيلم) مع اسم المشارك وعمره، مصحوبا بموافقة من الأهل على المشاركة بالمهرجان.

المهرجان يأتي هذا العام في ظروف جائحة كورونا، انطلاقا من الحرص على تنمية موهبة الكتابة والتحليل لدى الأطفال وتشجيع صناع الأفلام الصغار على اكتشاف مواهبهم الإبداعية.