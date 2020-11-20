"أنت الشخص الذي طلبته من الله".. خطوبة محمد عطية وميرنا الهلباوي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن الفنان محمد عطية، مساء اليوم الجمعة، خطبته رسميًا للمدونة ومذيعة الراديو ميرنا الهلباوي.

ونشر عطية، عدة صور من جلسة تصوير جديدة تجمعه بميرنا الهلباوي عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "20/11/2020 اخترتك".

كما نشرت ميرنا نفس الصور عبر "إنستجرام"، وعلّقت: "أنت الشخص الذي طلبته من الله".

كما شارك عطية عبر "ستوري إنستجرام"، عدة مقاطع فيديو من حفل الخطوبة العائلي.

وكان محمد عطية، أعلن ارتباطه بميرنا الهلباوي، في منتصف أكتوير الماضي، وشارك عبر حسابه بـ"إنستجرام"، صورة تجمعهما وعلّق عليها: "حب".

كما نشر فيديو ظهر فيه مع ميرنا، وهما يرقصان في حفل زفاف إلى جانب الفنانة هنا الزاهد التي علقت على صورتهما قائلة: "الثنائي المفضل لدي".

محمد عطية، بدأ حياته الفنية بعدما نجح في في الموسم الأول من برنامج "ستار أكاديمي"، فعاد إلى مصر وشارك في بطولة العديد من الأفلام بينها: "درس خصوصي، عليا الطرب بالتلاتة"، وكانت آخر أعماله كليب "حكاية جديدة".