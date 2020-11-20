وفاة الفنان عبدالمنعم عاكف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أعلنت الفنانة هند عاطف، منذ قليل، عن وفاة والدها الفنان عبدالمنعم عاكف.
وكتبت هند، عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "منذ قليل انتقل إلى الرفيق الأعلى والدي الحاج عبدالمنعم عاكف.. نسألكم الدعاء بالمغفرة وقراءة الفاتحة".
يذكر أن، الفنان عبدالمنعم عاكف، يُعد أحد رموز السيرك القومي، وهو والد الفنانة هند والفنانة إيمان عاكف.
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