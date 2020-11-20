محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت الفنانة ميرهان حسين، منذ قليل، أغنية جديدة تحمل اسم"سيباهالو"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب". الأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم. يذكر أن، آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين، مسلسل "ختم النمر"بطولة: أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم،وتأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي.



كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| ميرهان حسين تطرح أغنية جديدة بعنوان"سيباهالو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.