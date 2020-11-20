"هو ده الجمال الطبيعي".. نرمين الفقي تخطف الأنظار بنحافتها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

خطفت الفنانة نرمين الفقي، الأنظار إليها اليوم الجمعة، بعد مشاركتها جمهورها أحدث ظهور لها مع الفنان أحمد زاهر.

ونشرت نرمين صورة لها مع أحمد زاهر عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت في كامل رشاقتها بعد فقدانها بعض الوزن بشكل ملحوظ.

ولاقت صورة نرمين الفقي وأحمد زاهر ردود فعل كبيرة من قِبل متابعيها، ومن بين التعليقات: "هو ده الجمال الحقيقي الطبيعي بدون شد ونفخ طول عمرك قمر.. معقول في كده ما شاء الله ربنا يحفظك يا قلبي.. الوسط كما يجب أن يكون لا نحت ولا شفط.. ما شاء الله تبارك الله ربنا يحفظك.. ما شاء الله عليكي جسمك حلو ومحافظة على رشاقتك والله برافو يا نرمينو".

وتواصل الفنانة نرمين الفقي تصوير دورها في مسلسل "لؤلؤ" مع النجوم: مي عمر، أحمد زاهر، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة "سينرجي".