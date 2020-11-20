تركت المحاماة من أجل الفن وزوجها لا يشاهد أعمالها.. 15 معلومة عن هند صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحتفل اليوم الجمعة، النجمة هند صبري، بعيد ميلادها الـ41، إذ أنها من مواليد 20 نوفمبر 1979 في ولاية قبلي بتونس.

وإليك أبرز المعلومات عنها:-

- اسمها بالكامل هند محمد المولدي الصابري.

- حصلت على شهادة جامعية في القانون من كلية الحقوق في تونس عام 2001، ثم حصلت على الماجستير في حقوق الملكية الفكرية عام 2004.

- بدايتها كانت بعد أن قدّمتها المخرجة مفيدة التلاتلي في فيلم "صمت القصور" عام 1994 وهي في سن الرابعة عشرة، إذ قدّمت دور الخادمة "عالية" التي لم تعد تتحمل عناء الغناء في الأفراح، وكذلك حياتها مع "لطفي" الذي يرفض الزواج بها ويجبرها على إجهاض نفسها بعد حملها منه، مما يجعلها تفكر في عودتها كخادمة في القصر من جديد، خاصة بعد وفاة الأمير.

- قدّمتها مجددا للجمهور مفيدة التلاتلي من خلال فيلم "موسم الرجال" عام 2000.

- لفتت نظر المخرجة إيناس الدغيدي فدعتها إلى القاهرة وأسندت إليها دور البطولة الجريء للغاية في فيلم "مذكرات مراهقة" عام 2001 مع أحمد عز ومحمد رجب.

- في نفس العام شاركت مع خالد أبو النجا وشعبان عبد الرحيم وصلاح عبد الله في فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" للمخرج داوود عبدالسيد.

- توالت عقب ذلك مشاركاتها السينمائية، ومن بينها أفلام: "عايز حقي، إزاي البنات تحبك، حالة حب، أحلى الأوقات، ويجا، بنات وسط البلد، ملك وكتابة، لعبة الحب، عمارة يعقوبيان، الجزيرة، التوربيني، إبراهيم الأبيض" وغيرها.

- وقدّمت هند صبري عدة مسلسلات درامية، منها: "بعد الفراق، عايزة أتجوز، فيرتيجو، إمبراطورية مين" وغيرها.

- في عام 2010 تم اختيار هند صبري سفيرة لمكافحة الجوع في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

- اختارتها مجلة CEO Middle East ضمن قائمة أقوى 100 امرأة عربية لعام 2013.

- هند صبري متزوجة من رجل الأعمال المصري أحمد الشريف منذ عام 2008، وقد رزقت منه بابنتين هما "علياء وليلى".

- في لقاء لها يناير 2020، مع برنامج "أون ست"، عبر فضائية "ON E"، كشفت أن زوجها لا يتابع أعمالها الفنية، بل وغير مهتم بها، متابعة: "هو يخبرني أنه يحبني أنا هند الزوجة والأم التي تعرف عليها وارتبط بها، وليس عملي، مثلما هو لا يخبرني الكثير عن عمله، ولا يجلبه معه إلى منزلنا".

في رصيد هند صبري الكثير من الجوائز والتكريمات، ومن بينها مؤخرا جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي عن فيلمها "نورا تحلم" مع المخرجة التونسية هند بو جمعة.

- آخر أفلامها "الفيل الأزرق 2" مع كريم عبد العزيز ونيللي كريم عام 2019، بينما آخر مسلسلاتها "حلاوة الدنيا" مع ظافر العابدين 2017.

- تستعد هند صبري للتمثيل مجددا مع أحمد عز في مسلسل "هجمة مرتدة" رمضان 2021.