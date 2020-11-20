شرم الشيخ للمسرح يوقع بروتوكول تعاون مع "مونو أكت" ونقابة فناني العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - وقع المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بروتوكول تعاون مع مهرجان "مونو أكت" من دولة كوسوفو بحضور رئيسه مونتور زمبراج.

وتوجه الغرباوي بالشكر لمونتور زمبراج رئيس مهرجان "مونو أكت"، لتحديه كل الصعاب، وتواجده اليوم في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، وقال: "لمن لا يعرفه هو ممثل من دولة كسوفو، و رئيس مكتب الـiti هناك، ولديه مهرجان هام جدا متخصص في المونودراما، وسوف يكون التعاون بيننا لمدة 3 سنوات لتطوير محور المونودراما في المهرجان".

ومن جانبه قال مونتورو زمبراج: "أحب تهنئة مازن الغرباوي بانتهاء ونجاح الدورة الخامسة من المهرجان، التي كان خروجها أمرا صعبا بسبب كورونا، وما تم تقديمه هو أقصى شيء يمكن الخروج به، وفي الدورات القادمة سيكون التعاون بيننا أكثر في ظل ظروف أفضل أتمنى أن يكون الوضع العالمي فيها قد تحسن".

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ونقابة الفنانين العراقيين بحضور الدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين، بهدف تعزيز التعاون بين المهرجان والنقابة.

وسيتم بموجب البروتوكول، تخصيص جائزة سنوية باسم أحد الفنانين العراقيين بدأت من هذه الدورة وسوف تحمل اسم الدكتور سامي عبد الحميد لأفضل سينوغرافيا لتعريف جمهور مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بنجوم العراق المسرحيين، بجانب مشاركة العرض الفائز في المهرجان العراقي المسرحي الوطني في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح، والمشاركة العراقية كل عام في أي من محاور المهرجان الثلاثة.

ومن جانبه أعرب جبار جودي عن سعادته بهذا التعاون، وقال: "أنا من المهتمين قبل أن أكون نقيب للفنانين العراقيين بالشاب مازن الغرباوي، ومهرجان شرم الشيخ الذي يحقق الشق الفني والسياحي، ولمن لا يعرف نقابة الفنانين العراقيين هي النقابة الوحيدة في الوطن العربي الشاملة، بها مسرحيين وسينمائيين وإذاعيين وفن تشكيلي وتشمل كل الفنون، ولذلك سيكون التعاون على أوسع نطاق".