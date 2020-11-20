ما هو  رد فعل زوجة جورج كلوني على كرمه الكبير مع أصدقائه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 نوفمبر 2020 10:46 مساءً - كسب النجم الهوليوودي العالمي جورج كلوني البالغ من العمر"59 عاماً" شعبية جديدة وإضافية في العالمين الغربي والشرقي إثر تأكيده شائعة قديمة بإهدائه 14 من أصدقائه المقربين "14 مليون دولار،أي مليون دولار لكل منهم،رداً منه لمعروفهم معه قبل الشهرة والثراء،حيث لم يكن لديه عام 2013 عائلة،وكان متمسكاً للغاية بعزوبيته ولا يفكر إطلاقاً بالزواج وبإنجاب الأطفال،مكتفياً بعمله وبأصدقائه الرائعين،فلما حقق ثروة جديدة بعائدات فيلمه "غرافيتي" عائدات مالية كبيرة،وهو شارك ببطولته مقابل نسبة من أرباحه،شارك أصدقاءه ثروته لأنهم وقفوا إلى جانبة على مدى 35 عاماً،فكان يقترض المال منهم عندما يكون مفلساً،وينام على أرائك منازلهم عندما لا يجد مكان خاص به للنوم،وفي يوم 28 أيلول- سبتمبر 2013،دعاهم لتناول العشاء في منزله،وجهز ل 14 من أصدقائه المقربين،حقيبة بداخل كل منها مليون دولار.

أمل علم الدين التي غيرت حياته تماماً بحبه لها

أمل علم الدين

وتشاء الصدف أن يتزوج بنفس التاريخ تقريباً بعده بعام أمل علم الدين التي غيرت حياته تماماً بحبه لها،وحبها له،فودع عزوبيته، في 28 أيلول- سبتمبر 2014 بإيطاليا،وحضر جميع أصدقائه حفل زفافه عليها.

وفي تقرير تلفزيوني لشبكة "بي بي سي" البريطانية بأحد البرامج،تمنى الكثير من العرب في مواقع التواصل الإجتماعي أن يكون لديهم صديق وفي مثل جورج كلوني.

وبالطبع لم يكشف كلوني في حواره مع مجلة "جي كيو" أسماء أصدقائه،لكن يقال أنهم كانوا مدعوين إلى حفل زفافه على زوجته الناشطة الحقوقية والمحامية الدولية البريطانية من أصول لبنانية أمل علم الدين.

ظلت واقعة إهدائه أصدقائه ال14 مليون دولار لكل منهم شائعة قديمة حتى تأكدت هذا العام،لكن الأحدث هو رد فعل زوجته وأم طفليه التوأم"إيلا وإلكسندر" اللبنانية أمل علم الدين كلوني البالغة من العمر"42 عاماً"؟

وفقاً لمجلة "جي كيوGQ – التي اختارت جورج كلوني "رجل العام 2020"،وهو ما قالت أنه الشيء الوحيد الذي يتفق الجميع عليه لكونه ممثلاً ومخرجاً وأيقونة السينما العالمية وأيضاً الإنسانية بأعماله الخيرية وبطبيعته التي كشف فيها عن وفاء نبيل لأصدقاء عمره، وكرمه الرائع معهم ،اقتصر رد فعل زوجته أمل كلوني لمجلة "جي كيوGQ على اعتراف زوجها بصحة ما تردد عن كرمه الكبير مع أصدقائه القدامى ،على قولها إنه "لو كان متزوجاً وقتها لما فعلها".



