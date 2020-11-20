أحمد حلمي ساخراً من تصوير منى زكي: نفسي أشوف شكل النضارة الجديدة

سخر الفنان أحمد حلمي من تصوير النجمة منى زكي، بعد طلبه منها تصويره بنضارته الجديدة، وذلك من خلال نشره عدة صور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

الشهير "إنستجرام". وعلق "حلمي": " كنت بقول لمني صوريني بالنضاره الجديده"، شكرا يامني .. احلي صور اتصورتها ف حياتي .. كان نفسي اشوف شكل النضاره الجديده". اشوف شكل النضاره الجديده". واحتفل النجمان أحمد حلمي ومني زكى بعيد ميلادهما، مؤخرا، حيث ولد الثنائى في مصادفة غريبة خلال نفس اليوم 18 نوفمبر، وتزوج أحمد حلمي من منى زكى في عام 2002 ولديهما 3 أبناء لى لى وسليم ويونس.

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