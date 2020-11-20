بألحان رامي جمال .. مريهان حسين تطرح "سيباهالو"

طرحت الفنانة ميرهان حسين أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "سيباهالو"، على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، وذلك بعد غياب إستمر لسنوات طويلة بعيدة عن الساحة الغنائية. أغنية "سيباهالو" من كلمات محمد عاطف، وألحان رامى جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم. وتوزيع وسام عبد المنعم. يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين الدرامية، مسلسل "ختم النمر" من نوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى، من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى، من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى،

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