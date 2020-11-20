حسن شاكوش ونور التوت وقدورة يطرحون أحدث أغانيهم "كله راح"

طرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أحدث أغنياته، والتي تحمل إسم "كله راح"، ويشارك فيها عددٌ من مطربي المهرجانات وهم على قدورة ونور التوت، ومن توزيع إسلام ساسو.

وفي صعيد آخر، يستعد "شاكوش"

خلال الأيام القادمة لإحياء حفلاً غنائياً برفقة عمر كمال في العراق، ومن المتوقع أن يغنيا المطربان أغانيهم الشهيرة، وهي "بنت الجيران، لغبطيطا، كله راح، وداع يا دنيا وداع".

يذكر أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش، طرح مؤخرا أغنية "لغبطيطا" على طريقة الديو مع المطرب عمر كمال، التي تخطت أكثر من 61 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، من كلمات الشاعر إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو.