درة تروج لأحدث حكايات مسلسل "إلا أنا"

روجت النجمة درة لحكاية "أول السطر" من مسلسل "إلا أنا"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور الفيديوهات الشهير "إنستجرام"
ونشرت "درة" البوستر الدعائي لحكاية "أول السطر"، وعلقت، قائلًة: "تابعوا حلقات مسلسلي الجديد أولالسطر من سلسلة إلا أنا على تطبيق watchitmena، وعلى قناة dmctv، ابتداءا من يوم الغد من السبت للأربعاء، الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، أتمنى أن يعجبكم بقدر ما أحببته".
تعرض حكاية "أول السطر" التي تقوم ببطولتها درة ابتداء من السبت 21 نوفمبر على dmc وdmc دراما.
الحكاية من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولتها عمر الشناوي والطفلة ريم عبدالقادر، ويتم التصوير بين القاهرة ومحافظة الإسكندرية.
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