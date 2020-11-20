شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى ساخرا: اشتغل لغاية لما يتبعتلك توك توك مخصوص يوديك الشغل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصاحب الفنان محمد هنيدى كعادته دائما حالة من البهجة والكوميديا سواء في عالم الفن أو حتى على السوشيال ميديا، حيث شارك عبر حسابه بموقع تويتر، منذ قليل، صورة من مشهد لأحد أفلامه خلال ركوبه التوك توك، وعلق قائلا: "اشتغل لغاية لما يتبعتلك توك توك مخصوص يوديك الشغل".



محمد هنيدى تويتر

وانطلق التعليقات على بوست النجم محمد هنيدى، حيث كتب بهاء: "أنت مشكلة يا هنيدى"، وعلق آخر: "وممكن برضه نكمل شغل عليه".

من جانب آخر، كان النجم محمد هنيدى أكد أنه يحضر لفيلم جديد من إنتاج وليد صبرى، ويتكتم على تفاصيله حالياً حيث يعقد جلسات عمل يوميا مع صناعه للوقوف على الخطوط العريضة للفيلم، قبل انطلاق تصويره، واختيار مخرج للعمل لترشيح الأبطال الذين يقفون أمامه في أحداث الفيلم.

ومن ناحية أخرى ينتظر هنيدى عرض فيلمه الجديد "النمس والإنس"، حيث يواصل المخرج شريف عرفة في مونتاجه حالياً هنيدى استعدادًا للعرض، وحتى الأن لم يستقر صناع الفيلم على موعد نهائى لعرض الفيلم، ولكنه مرشح أن يعرض فى السينمات بداية 2021.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخرمن الفنانين، إضافة لظهورأكثرمن فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.