شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين تعيد نشر أولى أغنياتها "سيباهالو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الفنانة ميرهان حسين نشر أولى أغنياتها التي تحمل اسم "سيباهالو"، على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان رامى جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم.

واحتفلت الفنانة ميرهان حسين بعيد ميلادها الذى يوافق 28 من شهر أكتوبر، بحضورها على السجادة الحمراء فى اليوم السادس من فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، حيث تصدر اسمها تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بعد احتفالها بعيد ميلادها هذا العام مع مهرجان الجونة حيث تزامن حضورها نفس يوم ميلادها وحضرت على السجادة الحمراء مرتدية فستان أبيض اللون وقصير يشبه "البالطو"، كما حضرت فى اليوم الثانى من ميلادها بـ"جامب سوت" كحلى اللون، لفتت به أنظار عدسات المصورين على السجادة الحمراء، وحضرت حفل الختان أيضا مرتدية "جامب سوت شورت".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين الدرامية، مسلسل "ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.