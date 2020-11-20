شكرا لقرائتكم خبر عن مارك والبيرج يخطف الأنظار بصحبة ابنته و"كلبها" فى الجيم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم الأمريكي مارك والبيرج جمهوره ومتابعه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مقطع فيديو جديد ظهر فيه برفقة ابنته وكلبها الصغير أثناء ممارسة التمارين الرياضية في الجيم، حيث خطف أنظار الكثيرين على السوشيال ميديا.

وظهر الفنان العالمي مارك والبيرج في مقطع الفيديو مرتديا تيشيرت صيفى وبنطلونا رماديا وحذاء رياضي، بينما تجلس ابنته جريس على كرسي وهي تحمل كلبها الصغير، فيما علق النجم الأمريكي على الفيديو قائلا: "أول تمرين لجوجو".



مارك والبيرج مع ابنته وكلبها

وفي كثير من الأحيان يشارك النجم العالمي جمهوره ببعض الصور والفيديوهات والمواقف والأنشطة الحياتية خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث ينشرها على حسابه الرسمي على إنستجرام، وفي وقت سابق وجه النجم الأمريكي مارك والبيرج النصائج لجمهوره بتناول خل التفاح والزنجبيل لتقوية المناعة.



مارك والبيرج بصحبة ابنته



مارك والبيرج يخطف الأنظار بصحبة ابنته

ونشر النجم الأمريكي مارك والبيرج مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام ظهر فيه مع أسرته وأصدقائه، ناصحا متابعيه بضرورة تناول خل التفاح والزنجبيل من أجل تقوية الجهاز المناعي.

وكتب الممثل الأمريكي مارك والبيرج عبر حسابه الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي إنستجرام، قائلا: "خل التفاح والزنجبيل والثوم في الصباح يعزز المناعة بشكل كبير".