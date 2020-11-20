شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد "أم عزباء" فى مسلسل تونسى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد عام 2021 عودة الفنانة عائشة بن أحمد إلى الدراما التونسية التي غابت عنها لمدّة 8 سنوات من خلال مسلسل "حرقة" للمخرج لسعد الوسلاتى، وسيناريو عماد الدين الحكيم، وسيعرض العمل فى شهر رمضان على تليفزيون تونس الوطنى وبعض المحطات الفضائية.

وقالت عاىشة بن أحمد لـ"الخليج 365"، إنها تجسد ضمن أحداث العمل دور "الأم العزباء"، وهو دور مختلف عن كل الأدوار التي قدمتها سابقا معتبرة أنه سيكون مفاجأة للجمهور التونسي والعربى بوجه عام، فهو دور جريء ومركب، وقضية الأمهات العازبات التى لم تعالج دراميا كما يجب، مشيرة إلى أن هذه الشخصيّة اختارت الهجرة غير الشرعيّة للهروب من نظرة المجتمع للأم العزباء على حد تعبيرها.

ويتضمن المسلسل رؤية فنية لقضايا اجتماعية، تتناول في طرحها الهجرة السرية من منطلقات مغايرة للمضامين السائدة وتلقي الضوء على معاناة المهاجرين غير الشرعيين من مفقودين في عرض البحر وناجين في مراكز الحجز بعد وصولهم للتراب الايطالي.