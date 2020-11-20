شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش وزوجته فى فيديو جديد بـ"تيك توك" على أنغام أغنيته الجديدة "دقى يا مزيكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان رامي عياش جمهوره ومعجبيه عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك"، مقطع فيديو جديد، ظهرت فيه زوجته وهي ترقص وتتمايل على أنغام أغنيته الجديد "دقي يا مزيكا"، وسرعان ما لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين المستخدمين على منصات السوشيال ميديا.

@ramyayachofficial

Don't forget to listen to my new new song and show us your own version of the challenge ????????##دقي_يا_مزيكا ##dokkiyamazzika♬ Dokki Ya Mazzika - Ramy Ayach

وطرح النجم اللبناني رامى عياش كليب أغنية "دقى يا مزيكا" الذى صورها في مدينة الجونة لتكون الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة في دورته الرابعة، والأغنية تم تصويرها تحت قيادة المخرجة مريم الباجورها وظهر فى الكليب عدد كبير من الفنانين الذين تواجدوا فى الجونة للمشاركة في فعاليات المهرجان.



رامي عياش برفقة زوجته

وتقول كلمات الأغنية:

دقي يا مزيكا وانا معاكي في ناس سهرانه وسمعاكي

خودينا للسيما ونسينا خلينا نتوه كده جواكي

دقي يا مزيكا وانا معاكي في ناس سهرانه وسمعاكي

خودينا للسيما ونسينا خلينا نتوه كده جواكي

خلي الفن يرقق حالنا دي وعود بتعود تاني عشنا في حاجات

حصلت مش بأدينا بكره هتتصلح بالمغنا

دقي يا مزيكا وانا معاكي في ناس سهرانه وسمعاكي

خودينا للسيما ونسينا خلينا نتوه كده جواكي

مش قادر استنا خلاص لما ارجع والاقيني وسط اللمه

والشامي علي المغربي يتجمع واللي اطفي يرجع يتلمع

مش جايز الافلام دي وجدها بيجيب العشاق علي طيفها

مين فينا كان مشتاق مره وماشفش حبيبوه في حواديتها

خلي الفن يرقق حالنا دي وعود بتعود تاني عشنا

في حاجات حصلت مش بأدينا بكره هتتصلح بالمغنا

دقي يا مزيكا وانا معاكي في ناس سهرانه وسمعاكي

خودينا للسيما ونسينا خلينا نتوه كده جواكي



الفنان رامي عياش