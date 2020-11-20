شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى لـ"الخليج 365" بعد نجاح حفلاته الأخيرة بمصر: مش هغيب عنكم تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم النجم صابر الرباعى حفل الكريسماس هذا العام داخل قاعة المؤتمرات بمركز المنارة بمنطقة التجمع الخامس، وهذا الحفل يعد الثانى له خلال أقل من 45 يوما، حيث كان صابر الرباعى هو نجم حفل ختام مهرجان الموسيقي العربية الذى انتهت فعالياته منذ عدة أسابيع.

وقال النجم صابر الرباعى، لـ"الخليج 365"، إنه استمتع بحفلته الأخيرة بدار الأوبرا، وأنه لم يتوقع هذا الإقبال الجماهيرى الكبير في حفلته وسط ظروف فيروس كورونا اللعين، موضحا أنه يعد الجمهور خلال الفترة المقبلة بمفاجآت كثيرة منها التواجد في المناسبات والحفلات المصرية بشكل دائم.

وحرص صابر الرباعى على توجيه الشكر من خلال ”الخليج 365” لوزيرة الثقافة دكتورة ايناس عبد الدايم التى حضرت حفلته الأخيرة التى أقيمت بدار الأوبرا المصرية.

يذكر أن النجم التونسى صابر الرباعى حرص على مشاركة متابعيه وجمهوره بصورة تجمعه مع زوجته، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ظهر من خلالها وهو يتغزل فيها بوصلة غناء من أغنيته الشهيرة "أجمل نساء الدنيا".

وسرعان ما خطف النجم التونسى الأنظار إليه، على الصورة التي ظهر من خلالها برفقة زوجته التي كتب عليها قائلاً "أجمل نساء الدنيا.. انتي يا حبيبتي"، وحظت الصورة على عدد كبير من التلعيقات والإعجابات.

يذكر أن آخر أعمال المطرب صابر الرباعي كليب "جريدة الرجل التاني"، كلمات الشاعر الكبير الراحل نزار قبانى، ألحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع وتسجيل ميشال فاضل، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".