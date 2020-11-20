شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى وابنتها لى لى يكشفان كيفية التعامل مع "المتنمرين" على السوشيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة منى زكى وابنتها لي لي أحمد حلمي كيفية التعامل مع المتنمرين والتعليقات المسيئة والمستفزة عبر السوشيال ميديا، وذلك من خلال مشاركتهما فى حملة "حاسبوا على كلامكم"، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسف.

وقالت منى زكي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "أنا حضرت بداية السوشيال ميديا.. الناس بتتواصل مع بعض وبيشاركوا بعض آراهم وأفراحهم وأحزانهم ومكنش السوشيال ميديا موجودة عشان الناس تضايق بعض أو تعيش في رعب.. ده بنسميه كلنا (التنمر الإلكترونى) وللأسف بقى موجود جدا"، مشيرة إلى طريقة تعاملها مع التعليقات المسيئة والمتنمرة عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

وأضافت: "لازم الواحد يفكر 100 ألف مرة قبل ما يكتب حاجه ويفكر هي هتضايق الناس إزاى"، فيما تحدثت ابنتها لي لي أحمد حلمي في الفيديو عن كيفية حجب التعليقات المسيئة على حسابات السوشيال ميديا.



منى زكي ابنتها

وكتبت النجمة منى زكي على إنستجرام تعليقا على الفيديو: "‎حاسبوا على كلامكم.. ‎زي ما بعلّم أولادي حاجات كتير أعرفها عن الحياة بتعلم منهم كل يوم وبستفيد من تجربتهم مع السوشيال ميديا.. طول ما فيه حوار مفتوح بيننا وبين أولادنا نقدر نطمن إنهم في أمان. أنا ضد التنمر".



لي لي أحمد حلمي



منى زكى وابنتها لى لى

وتشارك النجمة منى زكى، وابنتها لى لى أحمد حلمى، فى حملة "حاسبوا على كلامكم"، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسف، وهى حملة توعوية جديدة لمعالجة ظاهرة التنمر على الإنترنت، ودعوة للمجتمع لاستخدام المنصات الاجتماعية بشكل إيجابى، تتضمن أدوات لمكافحة التنمر وموارد دعم لتمكين المستخدمين وحمايتهم من التنمر على الإنترنت.

وفي وقت سابق، قالت منى زكى، فى مقطع فيديو، ضمن الحملة: "التنمر الإلكترونى هو أن حد يدخل يقول رأيه لكن بشكل مهين ومؤلم لصاحب الأكاونت اللى بيتكتب عليه الكومنت ده، هو يدخله يهدده بصور أو معلومة فى الانبوكس أو يهيته بكلام جارح.. حاسبوا على كلامكم".

فيما قالت ابنتها لى لى أحمد حلمى: "من حق كل واحد يعبر عن رأيه، بس أهم حاجة يختار الكلام الصح اللى يقوله، من غير ما يجرح أو يضايق اللى يقول رأيه عليه.. حاسبوا على كلامكم".