شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة اللبنانية نور تستقبل فصل الشتاء بصور تحت أشعة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة اللبنانية نور على استقبال فصل الشتاء بمجموعة صور لها نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، والتي ارتدت فيها ملابس باللون الأصفر تحت أشعة الشمس.

وظهرت نور في الصور التى نشرتها من قليل، في أحد الشوارع الأثرية والتى كانت تتواجد بها منذ أيام لتصوير مسلسلها القادم "جمال الحريم"، المقرر طرحه الفترة القادمة.

مسلسل "جمال الحريم" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، بطولة دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، الفنانة الشابة رنا رئيس، هبة حسن، هدى الأتربى، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

وتجسد بطلة العمل نوراللبنانية دور"مذيعة"، خلال أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار التشويق والاثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث.





ومن ناحية أخرى تشارك نوراللبنانية في بطولة مسلسل "عمر الناجى" (حرب طروادة) الذى يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، فى 8 حلقات، المقرر عرضه على منصة watch it، من تأليف وإخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى.