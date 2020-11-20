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شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية جاستن بيبر وشون مينديز "Monster" تحقق 5 ملايين مشاهدة × 10 ساعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجمان العالميان جاستن بيبر وشون مينديز، اليوم الجمعة، كليب أغنية "Monster"، حيث حققت الأغنية أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية لـ شون مينديز عبر يوتيوب خلال 10 ساعات من طرحها.
وفي وقت سابق، شارك الفنان العالمي جاستن بيبر جمهوره ومعجبيه البالغ عددهم 151 مليون متابع عبر حسابه الشخصي على انستجرام، البوستر الرسمي لأغنية Monster التي يتعاون فيها مع النجم شون مينديز الذي نشر بوستر الأغنية أيضًا على حسابه الرسمي مساء الأربعاء.
كليب أغنية Monster
ويأتي ذلك بعدما كشف نجم البوب الكندى جاستين بيبر عن "التيزر" الرسمى لأغنيته الجديدة، التى تحمل اسم "Monster"، حيث يتعاون فيها جاستن بيرالبالغ من العمر (26 عامًا) مع شون مينديز صاحب الـ(22 عامًا).
لقطة من كليب أغنية Monster
وأغنية "Monster" هى واحدة من أغنيات ألبوم شون مينديز الجديد والذى يحمل اسم "Wonder " ويضم 14 أغنية ومن المقرر إطلاقه شهر ديسمبر المقبل، ويضم الألبوم عددا من الأغنيات وهي كما يلي:
Monster
Intro
Wonder
Higher
24 Hours
Teach Me How To Love
Call My Friends
Dream
Song For No One
305
Always Been You
Piece Of you
Look Up At The Stars
Can’t Imagine
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