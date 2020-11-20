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أغنية جاستن بيبر وشون مينديز "Monster" تحقق 5 ملايين مشاهدة × 10 ساعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجمان العالميان جاستن بيبر وشون مينديز، اليوم الجمعة، كليب أغنية "Monster"، حيث حققت الأغنية أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية لـ شون مينديز عبر يوتيوب خلال 10 ساعات من طرحها.

وفي وقت سابق، شارك الفنان العالمي جاستن بيبر جمهوره ومعجبيه البالغ عددهم 151 مليون متابع عبر حسابه الشخصي على انستجرام، البوستر الرسمي لأغنية Monster التي يتعاون فيها مع النجم شون مينديز الذي نشر بوستر الأغنية أيضًا على حسابه الرسمي مساء الأربعاء.

كليب أغنية Monster
كليب أغنية Monster

 

ويأتي ذلك بعدما كشف نجم البوب الكندى جاستين بيبر عن "التيزر" الرسمى لأغنيته الجديدة، التى تحمل اسم "Monster"، حيث يتعاون فيها جاستن بيرالبالغ من العمر (26 عامًا) مع شون مينديز صاحب الـ(22 عامًا).

لقطة من كليب أغنية Monster
لقطة من كليب أغنية Monster

 

وأغنية "Monster" هى واحدة من أغنيات ألبوم شون مينديز الجديد والذى يحمل اسم "Wonder " ويضم 14 أغنية ومن المقرر إطلاقه شهر ديسمبر المقبل، ويضم الألبوم عددا من الأغنيات وهي كما يلي:

Monster

Intro

Wonder

Higher

24 Hours

Teach Me How To Love

Call My Friends

Dream

Song For No One

305

Always Been You

Piece Of you

Look Up At The Stars

Can’t Imagine

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