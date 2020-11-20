شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تواصل الاحتفال بمرور 20 سنة على مسيرتها بأغنية "حبة اهتمام".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردود فعل إيجابية شهدتها النجمة اليسا مؤخراً بعدما احتفلت بمسيرتها الفنية الممتدة طوال 20 سنة، على أحد القنوات اللبنانية خاصة بعدما قامت بالغناء على المسرح أكثر من أغنية من أغانيها، قبل أن تقرر طرح أغنية "حبة اهتمام" عبر قناتها الرسمية علي يوتيوب، وذلك بعدما نالت عنها ردود فعل إيجابية.



اليسا

من ناحية أخري شهدت نفس الحلقةتأكيد النجمة اللبنانية إليسا، أنها تحتل المرتبة الأولى عربيا من حيث متابعيها، ووصفت للنجمة نانسي عجرم بـ"البنت البيبي"، مما تسبب فى ردود من قبل نانسى عجرم عبر تويتر، إلا أن اليسا فضلت انهاء هذا السجال حينما غردت عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة:"خليني احسم الجدل من الآخر. نانسي وهيفا ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدى منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفنى. نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش متل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقو فتن".





وأضافت :"يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إن نانسي عجرم نجمة كبيرة ورح نبقى نتنافس.. أنا أسبقها وهى تسبقني لأن هيدى هي المنافسة الشريفة".

وذلك بعدما قالت نانسى بعد انتهاء حلقة احتفالية اليسا على احد القنوات اللبنانية نانسي عجرم : "بفكروا إن المهذب ما بيعرف يرد.. لأ المهذب ما بِرِد لأن ما تعود ينزل لمستوى السخافات"، مضيفة :"إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير Calculator ".