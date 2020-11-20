شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب بعد تعاقدها على "موسى": لهجتى الصعيدية "واعرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة سمية الخشاب خلال لقائها مع تلفزيون الخليج 365، إنها تعشق اللهجات وتجيد الخليجى وترى أن لهجتها الصعيدى "واعرة" على حد قولها، مؤكدة أنها لمست نجاح أدوارها الصعيدية فى أعمالها السابقة مثل "حدائق الشيطان"، وأن الصعايدة فى نجح حمادى أثناء تصوير المسلسل استقبولها بكرم وشهامة، وأوضحت سمية أن مسلسل "الضوء الشارد"، ودورها به كان علامة بارزة فى مشوارها وأن العمل كان علامة بارزة فى تاريخ الدراما المصرية.

وكانت النجمة سمية الخشاب تعاقدت مؤخرا على المشاركة فى بطولة مسلسل "موسى"، مع النجم محمد رمضان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم رياض الخولى وسيد رجب وعبير صبرى، وجارٍ التعاقد مع باقى النجوم، استعداداً لانطلاق التصوير فى العديد من الأماكن فى القاهرة.

ويعد مسلسل "موسى" هو ثانى تعاون بين سيد رجب ومحمد رمضان بعدما تعاونا سوياً فى مسلسل "نسر الصعيد"، وحقق نجاحاً ملحوظاً وقتها، من إخراج ياسر سامى، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، تأليف محمد عبد المعطى.

يذكر أن محمد رمضان قدم أخر أعماله "البرنس" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، نجلاء بدر، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى، وحقق العمل نجاح كبير للغاية.