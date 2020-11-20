نور عمرو دياب تكشف عن رأيها في دور والدتها بحكاية "فرق توقيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت نور عمرو دياب، عن رأيها في أداء والدتها الفنانة شيرين رضا في حكاية "فرق توقيت" بمسلسل"نمرة اتنين".

ونشرت نور، صورة لوالدتها بصحبة الفنان ماجد الكدواني ببوسترالمسلسل عبر ستوري حسابها على إنستجرام، وكتبت: "الحلقة جامدة جدا .. حبيتها أوي وقصة مختلفة وشيرين هي أحلى حاجة في المسلسل وفي الدنيا وأي حاجة شيكا تعملها تطلع حلوة، بحبك يا شيكا".

حكاية "فرق توقيت" تتعرض لموضوع صادم، عندما تكتشف الفنانة خيانة زوجها مع رجل آخر، هو الماكيير الخاص بها، لتتركه في حالة غضب وتقرر الابتعاد والهرب، وتبدأ رحلتها.

مسلسل "نمرة اتنين" فكرة آدم عبد الغفار، ويشارك في بطولة الحلقات: منة شلبي، منى زكي، نيللي كريم، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمينة خليل، ماجد الكدواني، شيرين رضا، إياد نصار، يعقوب الفرحان، أروى جودة، أحمد مالك، صبا مبارك، أحمد السعدني، سينتيا خليفة، نهى عابدين، وآخرين.