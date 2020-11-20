بعد الزواج..أحمد خالد صالح يروج لمسلسل"أنصاف مجانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان أحمد خالد صالح، على الترويج لمسلسله الدرامي الجديد "أنصاف مجانين"، الذي يشارك في بطولته .

ونشر أحمد خالد، صورة له على بوستر المسلسل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق:" مسلسل أنصاف مجانين.. مأخوذ عن رواية الكاتبة شيماء الشريف.. تأليف وسيناريو أ/ مريم ناعوم..إخراج المفاجئ المبهر أ/ عمر رشدي.. مدير تصوير أ/ علي عادل من إنتاجات منصة ڤيو الأصلية....قريباً".

مسلسل "أنصاف مجانين" بطولة: أحمد خالد صالح وأسماء جلال ورام ي الطمبار ي ، ومحمد عبدالعظيم، وصدق ي صخر، وديانا هشام، وسامية أسعد، وهان ي المتناو ي ، وعل ي خليفة، ويتولى إخراج العمل عمر رشد ي .