ابنة رجاء الجداوي توجه رسالة لهند صبري في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
حرصت ابنة الفنانة رجاء الجداوي، على توجيه رسالة للفنانة هند صبري بمناسبة عيد ميلادها.
ونشرت أميرة حسن مختار، عبر الحساب الرسمي لوالدتها الراحلة على إنستجرام، صورا تجمعها مع هند صبري، وعلقت: "حبيبة أمي الغالية قوي على قلبها وقلبي.. كل سنة وانتي سعيدة وجميلة زي ما انتي يا هند".
وتحتفل الفنانة هند صبري، اليوم الجمعة، بعيد ميلادها الـ 41، إذ أنها ولدت يوم 20 نوفمبر عام 1979.
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