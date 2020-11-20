المنافسة تشتعل.. تعرف على خريطة مسلسلات رمضان 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يشهد الموسم الرمضاني لعام 2021 منافسة قوية، إذ سيشهد السباق المُقبل تواجد عدد كبير من الفنانين، ونستعرض في التقرير التالي أبرز المسلسلات التي حجزت مكانها للعرض..

نجيب زاهي زركش

بدأ الفنان الكبير يحيى الفخراني تصوير مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش"، للمشاركة به في الموسم الرمضاني المقبل.

تقاطع طرق

الفنانة منى زكي أوشكت على الانتهاء من تصوير مسلسل "تقاطع طرق"، استعدادًا لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل بعد تأجيله بسبب فيروس كورونا، وخروجه من رمضان 2020، ويشاركها البطولة محمد ممدوح.

كوفيد-25

الفنان يوسف الشريف فاجأ الجمهور مؤخرًا بالتعاقد على مسلسله الجديد "كوفيد-25"، استعدادًا لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل، وهو من إخراج أحمد نادر جلال.

هجمة مرتدة

النجوم أحمد عز وهند صبري يواصلان تصوير مسلسل "هجمة مرتدة"، استعدادًا للمنافسة به في الموسم الرمضاني المقبل.

الاختيار 2

كما يستعد النجمان كريم عبدالعزيز وأحمد مكي لخوض المنافسة بمسلسل "الاختيار 2"، وبالفعل انطلق التصوير ومن المقرر أن يكون جاهزًا للعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

القاهرة كابول

ولم يتبق الكثير على انتهاء النجوم طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي من تصوير مسلسل "القاهرة كابول"، الذي تم تأجليه من العام الماضي والمقرر عرضه في رمضان 2021.

موسى

الفنان محمد رمضان تعاقد أيضًا على مسلسل "موسى"؛ ليخوض به السباق الرمضاني المقبل، على أن تشاركه البطولة الفنانة سمية الخشاب.

الملك

الفنان محمد إمام حجز مكانه في الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل "الملك"، من إخراج شيرين عادل.

بدر البدور

كما تعاقدت الفنانة روبي على بطولة مسلسل "بدر البدور"، لخوض الموسم الرمضاني المقبل.به

الملك أحمس

الفنان عمرو يوسف يستعد لتقديم بطولة مسلسله الجديد "الملك أحمس"، عن قصة كفاح طيبة، وتشاركه البطولة صبا مبارك.

دهب

تعاقدت الفنانة نيللي كريم على بطولة مسلسل "دهب"، للمنافسة به في الموسم الرمضاني المقبل.

بين السما والأرض

الفنان هاني سلامة تعاقد مؤخرًا على مسلسل "بين السما والأرض"، المأخوذ عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021.

بنت السلطان

ومن المقرر أن تخوض روجينا البطولة المطلقة من خلال مسلسل "بنت السلطان"، الذي تعاقدت عليه مؤخرًا.

الطاووس

ويستعد النجم جمال سليمان لخوض الموسم الرمضاني أيضًا بمسلسل "الطاووس".