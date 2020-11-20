"لا تسوي نفسك جورجينا".. الجمهور يسخر من ياسمين صبري بسبب هذه الصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها من داخل طائرتها الخاصة في أحدث ظهور لها.

ونشرت ياسمين، الصورة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

وتفاعل عدد من جمهورها ومتابعيها مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالي: "الطيارة مش لايقة مع الشنطة خالص لازم تغيريها"، "يعني الشنطة ليها كرسي مخصص.. طب كنتي خدتيني وأنا هقعد على رجل الشنطة عادي"، "يا رب أنا نفسي أركب طيارة زي الشنطة اللي هناك دي"، "لا تسوي نفسك جورجينا".

عرض للفنانة ياسمين صبري، في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "فرصة تانية"، بطولة أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم.