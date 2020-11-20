"مش عايزة راجل يضحكني ولا واحد أصرف عليه".. مواصفات فتى أحلام نسرين طافش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ظهرت الفنانة السورية نسرين طافش ضيفة حلقة أمس الخميس من برنامج "لايت شو"، المعروض على قناة الحياة، وخلال الحلقة تحدثت نسرين عن العديد من الأمور المتعلقة بحياتها الشخصية ومواصفات الرجل الذي ترغب في أن يكون زوجها.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تصريحات نسرين طافش:

- قال نسرين طافش إن هناك عدة شروط لابد أن تتوفر في الرجل الذي ترتبط به، أهمها النضج والوعي والتوازن فضلًا عن الكرم.

- وعن توفر صفة خفة الظل به قالت "نسرين"، إن هذا آخر ما يشغلها: "الراجل اللي يضحكها".

- وتطرقت نسرين طافش في حديثها عن الأمور المالية، مؤكدة أن المادة سبب رئيسي في نجاح أي علاقة: "المادة طبعا بتلعب دور مهم منضحكش على نفسنا ونقول شعارات مثالية، أنا مؤمنة ان لو فيه فروقات مادية كبيرة بين الطرفين هيحصل شرخ وهيحصل مشاكل".

- واستكمالًا لحديثها عن الفروقات المادية بين الطرفين قالت "نسرين": "أنا بعتبر في العلاقة إن الرجالة هما اللي لازم يصرفوا وهما اللي ليهم القوامة، الراجل هو اللي بيأسس العيلة مش الست، وأنا مش مع فكرة ان الست تساعد الراجل في المصروف، لأ الست محترمة ليها قيمتها في بيتها مع عيالها والراجل لازم يبقى مسؤول عن كل حاجة".

- وأضافت: "عندنا في سوريا الراجل هو اللي بيجيب كل حاجة من جهاز وخلافه، والراجل الصح بيبقى مستمتع وهو بيصرف على بيته، اكيد الجانب المادي مهم بس مش هو كل حاجة في العلاقة".

- وتحدثت نسرين طافش عن نفسها قائلة: مثلا أنا انسانة ناجحة ومعيشة نفسي في مستوى اجتماعي معين مينفعش أخد واحد اصرف عليه، مش هتبقى صح وهتبقى إهانة ليه كراجل.

من ناحية أخرى، شاركت نسرين طافش مؤخرًا في مسلسل "الوجه الآخر"، بطولة ماجد المصري، مادلين طبر وندا موسى وأحمد سلامة وأحمد سعيد عبدالغني، فكرة ماجد المصري، سيناريو وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش.