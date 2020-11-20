تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة تحصل على أغلي صابونة في العالم

حصلت الفنانة البحرينية شيلاء سبت على هدية باهظة الثمن خلال زيارتها لقرية بدر حسون البيئية في ضهر العين في شمال لبنان.وأظهر مقطع فيديو متداول عبر تطبيق "إنستغرام" الفنانة وهي تتسلّم هديتها، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.

وبين الفيديو الهدية وهي عبارة عن صابونة مزيّنة بالذهب الخالص مع حفر اسمها بالمعدن نفسه، وأشار مقدّمها إلى أنها الأغلى ثمناً في العالم.

وكانت شيلاء قد أثارت الجدل على مواقع التواصل بعد اتهامها باستخدام الشعر المستعار لتصبح أكثر جمالا وجاذبية