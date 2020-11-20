مدحت الكاشف يوقع كتاب "جسد الممثل" بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في اليوم الختامي لدورته الخامسة حفل توقيع كتاب "جسد الممثل بين الحركة المعتادة والحركة المعبرة " للدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بحضور الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، وادار الندوة الدكتور مصطفى سليم مقرر لجنة الندوات والإصدارات، الذي بدأ كلمته بالتعريف بالكاتب وتوجيه الشكر لإدارة المهرجان على إصداره وقال: الكتاب سيكون إضافة كبيرة، لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.





الكتاب يحتوي على عدد من العناوين تشرح أفكار الكاتب منها مفهوم الجسد وجسد الممثل بين الفعل والحركة في الزمان والمكان، وعنوان آخر " المؤدي- الإنسان / الشخصية أو الدور / الخيال " وعنوان آخر يشرح فيه جسد الممثل والمكان

في المسرح المعاصر وجسد المؤدي والفراغ وتوظيف الجسد الإنساني في المسرح والمفاهيم والأسس العلمية للحركة وآخر عنوان هو الحركة على المسرح.





وقال مازن الغرباوي رئيس المهرجان: رغم كل التحديات التي واجهناها الا ان المهرجان محاط بمجموعة من الأساتذة ومن بينهم الدكتور مدحت الكاشف الذي تتلمذت على يده وعندما طلبت منه التبرع بمنح المهرجان هذا الكتاب من اجل ان ينهل منه الشباب، والمشاركين، وافق على الفور، كما اريد التوجه بالشكر للدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب على طبع هذا المنجز العلمي.

وأوضح الغرباوي ان الكتاب سوف يكون متوافر في مقر

المهرجان بمنطقة الهرم، ويمكن الحصول عليه بالمجان في اي وقت، ومن جانبه وجه الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الشكر لإدارة المهرجان وقال: الشكر العميق لصديقي وتلميذي مازن الغرباوي، الذي اثنيت عليه أثناء دراسته في الصف الثاني في معهد الفنون المسرحية، وقلت له هو وصديقه علاء حسني انتم أفضل اثنان رايتهم في حياتي، وهو يحقق ما رأيته في، واصبح الآن رئيس مهرجان من أهم المهرجانات المسرحية الموجودة على الساحة.

وأضاف الكاشف: حدثني مازن الغرباوي وطلب مني ان يكون لي كتاب في الدورة الخامسة من المهرجان، وكانت قد جاءت لي فكرة الكتاب عندما رايت عمل مسرحي لاحد أهم الممثلين المسرحيين الموجودين على الساحة، ورايته يقع في خطأ فادح على خشبة المسرح، وقمت بكتابة تلك الملاحظة في مفكرة، لحين الاحتياج لها بجانب دراسة قمت بها أثناء ترقيتي من أستاذ مساعد إلى أستاذ، كان هو نواة ذلك الكتاب.