يقيم مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسى عرض "كلاسيكيات السينما التسجيلية" وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر الحالى وصرح السيناريست والناقد مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية بأن في إطار خطة عروض المركز نقدم برنامج " كلاسيكيات السينما التسجيلية" وتتضمن فيلم "شكاوى الفلاح الفصيح" للمخرج الكبير/ شادى عبد السلام وفيلم (وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم) للمخرج داود عبد السيد. عام مركز الثقافة السينمائية بأن في إطار خطة عروض المركز نقدم برنامج " كلاسيكيات السينما التسجيلية" وتتضمن فيلم "شكاوى الفلاح الفصيح" للمخرج الكبير/ شادى عبد السلام وفيلم (وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم) للمخرج داود عبد السيد.

ويقام العرض الساعة 6 مساءً بمقر مركز الثقافة السينمائية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية حرصا على سلامة الجمهور والعاملين.



كانت هذه تفاصيل خبر الأربعاء المقبل.. عرض أفلام شادي عبد السلام وداود عبد السيد بالمركز القومى للسينما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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