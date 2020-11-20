الخميس.. حفل الفنان خالد منيب بقصر الأمير طاز

يستقبل قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل الفنان خالد منيب وفرقته الموسيقية منيب باند، وذلك في السابعة مساء يوم الخميس 26 نوفمبر 2020، مع اتخاذ إجراءات الوقاية كافة .

أسس "منيب" الفرقة عام 2010، لتكون استمرارًا لاسم وفن والده الموسيقار والمُلحن الكبير أحمد منيب، وتُقدم الفرقة أعمال

الراحل أحمد منيب في فترة الثمانينات والتسعينات التي تغنى بها محمد منير، علاء عبدالخالق، حميد الشاعري، هشام عباس، حسن عبدالمجيد، أحمد جوهر.. وغيرهم، وذلك من خلال توزيع موسيقي حديث.

يتضمن برنامج الحفل عددًا من أروع ما قدم الفنان الكبير منها

: "الليلة يا سمرة"، "شبابيك"، "ياليلة عودي تاني"، "يا وعدي على الأيام"، "هيلا هيلا".. وغيرها، بأداء الأصوات الشابة الواعدة مثل: هشام عثمان – ثريا حشاد.

شاركت الفرقة في الكثير من المناسبات والاحتفالات، منها: مؤتمر الشباب في أسوان، مهرجان الأغنية الجنوبية، مهرجان حوض النيل، مهرجان التراث الذي أقيم بأسوان بمشاركة عدة فرق أوروبية وأفريقية، وتم عمل أغنية مشتركة مع فرقة رحالة الألمانية بعنوان" أنا مصري جدا".