هكذا تم اكتشاف جرائم “سفاح الجيزة”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين

كشفت التحقيقات في قضية “سفاح الجيزة” المتهم بقتل 4 من ضحاياه ودفنهم داخل شقتين في بولاق الدكرور، ومخزن في محافظة الإسكندرية أن سبب كشف جرائمه طبيبة صيدلانية تزوجها واعترف لها بكل جرائمه.

وأكدت اعترافات “سفاح الجيزة”، عن مفاجأة جديدة، في علاقته بزوجته الطبيبة الصيدلانية التي ارتبط بها منتحلا صفة المهندس رضا، الذي قتله ودفن جثته.

وقال المتهم في اعترافاته “إنه كان يحب زوجته الطبيبة الصيدلانية، ونتيجة لشعوره تجاهها بتلك العاطفة، قرر الاعتراف لها بهويته الحقيقية، وأخبرها أن اسمه الأصلي قذافى فراج، ومحل إقامته الأصلي في بولاق الدكرور بالجيزة”.

وفور علم الزوجة بهوية المتهم الحقيقية، وزواجه منها باسم وصفة مزيفين، “سارعت لإخبار والدها، الذي طلب منها سرعة ترك مسكن الزوجية، ما دفع المتهم لاتخاذ قرار بالانتقام منها بسرقة مصوغات ذهبية ملكها وملك والدها، بعد تخفيه بارتداء النقاب”، وأكد أنه لم يفكر في قتلها لحبه لها.

عقب ارتكاب المتهم لجريمته، “انتحل صفة مهندس كهرباء يدعى محمد مصطفى، وتقدم للزواج بابنة تاجر ثرى، وخلال فترة زواجه منها، قرر بيع المصوغات الذهبية التي سرقها من زوجته الطبيبة الصيدلانية، فتوجه إلى محل جواهرجي، إلا أن القدر شاء أن مالك المحل يرتبط بعلاقة صداقة بوالد الطبيبة، ويعلم بأمر السرقة، فتم إبلاغ رجال المباحث، وتم القبض على المتهم بصفته المهندس رضا التي انتحلها عقب قتل المجني عليه”.

فوجئت زوجة المتهم، ابنة التاجر بفتاة على علاقة عمل بزوجها الذي اختفى فجأة دون أن تعلم بأمر القبض عليه، بإحضار بطاقة شخصية لها خاصة بزوجها، إلا أنها تحمل اسمه الحقيقي قذافى فراج، فتأكدت من تعرضها للنصب من جانب زوجها، وتقدمت ببلاغ ضده، وبدأت النيابة المختصة التحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه.

وقام المتهم بـ4 جرائم قتل، وسلسلة من وقائع النصب والتزوير وانتحال الصفة، حصيلة الجرائم التى ارتكبها سفاح الجيزة حتى الآن، والمتورط فى دفن جثث ضحاياه بشقة فى بولاق الدكرور، ومخزن فى محافظة الإسكندرية، ورغم الجرائم التى اعترف المتهم بارتكابها أمام جهات التحقيق المختصة، إلا أن الأيام القادمة ستشهد عددا من المفاجأت بشأن القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام، خلال الأيام الماضية، بحسب “اليوم السابع”.