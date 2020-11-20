شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يتغزل فى ليفاندوفسكى على طريقة تامر حسنى: متهور بس بنحبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن طريقة الصلح التي استخدمها النجم تامر حسنى لزوجته الفنانة بسمة بوسيل بعد الخلاف الذى نشب بينهما خلال الأيام الماضية، والتي اشتهرت بعبارة "متهورة بس بحبك"، حيث استخدمها الكثير من نجوم الفن في تعليقاتهم في العديد من الأمور الشخصية، كما استخدمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأصبحت كوميكس بين الكثير، خاصة أن بسمة بوسيل ردت الاعتذار بنفس الشكل وقالت له: "فعلا اتهورت بس عشان بحبك".

ومن الواضح أن نجومية نجم الجيل تامر حسنى لم تقتصر فقط على الفنانين المصريين والعربى في مختلف الدول العربية، ولكن في مفاجأة كبيرة لمس الجمهور نجومية تامر حسنى الحقيقية بعد أن داعب نادى بايرن ميونخ الألماني وتغزل فى مهاجمه الشهير البولندى روبرت ليفاندوفسكى، حيث نشرت الصفحة الرسمية للنادى الألمانى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة للاعب أثناء ارتقائه في الهواء لاستلام الكرة فى إحدى المباريات وعلقوا عليها: "متهور بس بنحبك".

وكان النجم تامر حسنى وجه رسالة عتاب لزوجته المغربية بسمة بوسيل بعد الأخبار عن انفصالهما، حيث كتب عبر حسابه بموقع "انستجرام": "بسمة حببتي للاسف انتي مفكرتيش كويس و سلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كان تعليق كلامهم فارغ نسوكي انك عرفتيني وانا مشهور ودي طبيعة شغلي الي عرفتيني عليها وحبيبتني بيها، أزاي وصلوكي للزعل والبعد فترة .. المهم انا مش هزعل منك ولا يرضيني زعلك انتي حبيبتي و ام ولادي .. انا ضهرك وسندك مهما حصل، بس اللي عايز اقوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير".

وتابع: "ليه لما أي حد بيزعل من حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميدي طب حتي يكلمه الاول ايه علاقة الناس بعلاقة شخصية بين اتنين ممكن تتحل في التليفون او في زيارة رحيمة ما بينهم وياريتها مشكلة اصلا.. ربنا جعل ما بينا مودة ورحمة عشان كدا للاسف انتي عرفى ان في ناس في طبيعتهم حب خراب البيوت ومش هنخلص منهم بس انتي اللي هتهلصي من فكرة انك تسمعيهم".

وأضاف: "ياريتك تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لولادنا وفعلا انا بشكر كل الناس والفنانين اللى سعوا في الخير لينا.. وانا واثق انك دلوقتي زعلانة انك كتبتي كدة.. هو تصرف متهور منك بس ولا يهمك مش عيب ان الانسان يغلط ويتعلم وانا ياما علمتك ولسة هعلمك كان نفسي الكلام ده يكون بينا لكن انتي اشركتي الجمهور الكريم فكام لازم ارد هنا.. وبينا حب عالي وحياة كريمة وأولادنا و بيتنا أغلي ما فيها ربنا يخلينا ليهم ويخليهم لينا يارب.. متهورة بس بحبك

وعلم ”الخليج 365” أن صورا مفبركة للنجم تامر حسنى وراء غضب زوجته بسمة بوسيل، وبدأ الخلاف القائم، وسط سعى عدد كبير من أصدقاء الزوجين لإنهائه الآن، حيث يتواجد أصدقاء مشتركون بين تامر وبسمة فى منزل كلاهما، لإنهاء الاختلاف القائم بين الزوجين، والأمور الآن فى طريقها للحل النهائي.