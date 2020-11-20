شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تهنئ هند صبرى بعيد ميلادها: عقبال سنين كتير من الإبداع والتميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجم ليلى علوى صديقتها الفنانة التونسية هند صبرى بمناسبة عيد ميلادها الذى يوافق اليوم 20 نوفمبر، متمنية لها المزيد من الإبداع والتألق فى حياتها، ونشرت ليلى، عبر حسابها على تويتر، صورة لهند صبرى، أتبعتها بتعليق: "كل سنة وإنتى طيبة يا هند، وعقبال سنين كتير من الإبداع والأعمال المهمة والمتميزة".



ليلى علوى

وتحتفل النجمة التونسية هند صبرى بعيد ميلادها اليوم الجمعة، التى تعد واحدة من أهم نجمات جيلها واستطاعت أن تصنع بصمة لنفسها وتضع اسمها فى قائمة النجمات اللاتى قدمن للسينما والدراما المصرية تاريخا فنيا من خلال الأدوار التى ظهرت بها، وجسدت خلالها أدوارا متنوعة تناولت العديد من الأزمات التى تواجهها المرأة المصرية أبرزها محاربة السرطان لدى السيدات من خلال مسلسل "حلاوة الدنيا"، التى تخلت فيه عن كل معالم أنوثتها بظهورها حليقة الشعر وبدون مكياج تماما فى جرأة غريبة من نوعها.

ورغم أن هند صبرى برزت فى عالم التمثيل بشكل قوى جدا سواء فى السينما أو الدراما المصرية، إلا أنها فاجأت الكثير من جمهورها بمهارتها فى النقر على الطبل خلال بعض الحلقات التليفزيونية التى أقرعت فيها على الطبل أضفى على الأجواء حالة من السعادة والبهجة للمشاهدين.

وكشفت هند صبرى خلال استضافتها في العديد من البرامج التليفزيونية أنها حرصت على تعلم العزف على "الطبلة"، ما تطلب ذهابها لأحد المراكز المتخصصة فى تعليم "الطبلة" حتى تتقنها، وذلك لحبها في تعلم شيء جديد بين الحين والآخر.

يذكر أن الفنانة هند صبرى حققت نجاحا كبيرا على مستوى السينما المصرية والدراما التليفزيونية أيضا، حيث قدمت أفلام حققت نجاحا كبيرا منها، "مذكرات مراهقة، الجزيرة، جنينة الأسماك، عمارة يعقوبيان، لعبة الحب، بنات وسط البلد، ملك وكتابة، ويجا، حالة حب، أحلى الأوقات، الفيل الأزرق 2.