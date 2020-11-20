شكرا لقرائتكم خبر عن ميلى بوب براون بالكمامة قبل الإعلان عن الموسم الجديد من Stranger Things والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة العالمية ميلى بوبي براون، في أحد المتاجر برفقة أصدقائها، وهى ترتدى الكمامة الطبية التزاما بالتعليمات الوقائية لعدم الإصابة بفيروس كورونا.

ونشرت بوبي صاحبة الـ 16 عاماً، صورتها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهي تقضي أوقاتها مع اصدقائها، قبل الإعلان عن طرح الموسم الجديد من مسلسلها الشهير Stranger Things خلال الفترة القادمة.

وكانت قد شاركت بوبي متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، من وراء كواليس فيلمها الجديد Enola Holmes الذى عرض منذ أيام عبر شبكة قنوات نتفليكس التليفزيونية.