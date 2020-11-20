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شكرا لقرائتكم خبر عن ميلى بوب براون بالكمامة قبل الإعلان عن الموسم الجديد من Stranger Things والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة العالمية ميلى بوبي براون، في أحد المتاجر برفقة أصدقائها، وهى ترتدى الكمامة الطبية التزاما بالتعليمات الوقائية لعدم الإصابة بفيروس كورونا.
ونشرت بوبي صاحبة الـ 16 عاماً، صورتها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهي تقضي أوقاتها مع اصدقائها، قبل الإعلان عن طرح الموسم الجديد من مسلسلها الشهير Stranger Things خلال الفترة القادمة.
وكانت قد شاركت بوبي متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، من وراء كواليس فيلمها الجديد Enola Holmes الذى عرض منذ أيام عبر شبكة قنوات نتفليكس التليفزيونية.
فيلم Enola Holmes يدور فى إطار دراما وتشويق في إنجلترا بـ عام 1884، حيث يكون العالم على حافة التغيير، في صباح عيد ميلادها السادس عشر، تستيقظ إينولا هولمز (ميلي بوبي براون)، لتجد أن والدتها (هيلينا بونهام كارتر) اختفت، تاركة وراءها مجموعة غريبة من الهدايا ولكن لا يوجد دليل واضح حول مكان ذهابها أو لماذا، بعد طفولة شجاعة، وجدت إينولا نفسها فجأة تحت رعاية شقيقيها شيرلوك (هنري كافيل) وميكروفت (سام كلافلين)، ويحاول كلاهما إرسالها إلى مدرسة للسيدات الشابات.
ميلى بوبي براون
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