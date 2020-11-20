أنجلينا جولي تعود الى السينما.. وهذه المرّة مخرجة لا ممثلة!

متابعة بتجـــــــــــرد: ذكرت صحيفة The Guardian البريطانية أن الممثلة الأميركية أنجلينا جولي ستعود إلى مهنة الإخراج من جديد لإنتاج فيلم عن مصوّر الحروب، الصحافي البريطاني Don McCullin.

الفيلم الجديد يحمل اسم Unreasonable Behaviour، وتمت كتابة سيناريو أحداثه اعتماداً على السيرة الذاتية للمصوّر، كما سيلعب Tom Hardy دور البطولة.

أمّا المصوّر ماكولين البالغ من العمر 85 عاماً، فهو أحد أشهر مصوري الحرب والصراع والفقر في الآونة الأخيرة.

وأشارت جولي للصحيفة إلى أنها “تشعر بالتواضع حيث سنحت لها الفرصة لإعادة تصوير حياة دون ماكولين”. وقالت: “لقد انجذبت في ماكولين إلى مزيج فريد من الجرأة والإنسانية، التزامه المطلق بمشاهدة حقيقة الحرب، وتعاطفه واحترامه لأولئك الذين يعانون من عواقبها”.

وختمت: “نأمل أن نصنع فيلماً يعطي تلك الحقبة الفريدة من الصحافة حقها، ويبرز الأشخاص والأحداث غير العادية التي شهدتها”.