شكرا لقرائتكم خبر عن الثقافة السينمائية يعرض أفلام شادى عبد السلام وداود عبد السيد.. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسى عرض ( كلاسيكيات السينما التسجيلية) وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 نوڤمبر الجاري.

وقال السيناريست والناقد مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية إنه العروض تأتي في إطار خطة عروض المركز حيث يقدم برنامج " كلاسيكيات السينما التسجيلية" وتتضمن فيلم ( شكاوى الفلاح الفصيح) للمخرج الكبير شادى عبد السلام وفيلم( وصية رجل حكيم فى شئون القرية والتعليم) للمخرج داود عبد السيد، ويقام العرض الساعة 6 مساءاً بمقر مركز الثقافة السينمائية.

فيلم "شكاوى الفلاح الفصيح"، حاصل على الجائزة الذهبية لمهرجان فينيسيا السينمائى الدولى لعام 1970 كأفضل فيلم قصير، ومدته 20 دقيقة.

يذكر أن شادى عبد السلام (1930-1986) يعد فنانًا متميزًا وصانع أفلام ذائع الصيت، كما كان مصممًا مبدعًا لعدد من التصميمات الداخلية والأزياء، وكذلك كاتب سيناريو ومخرجًا وقد عكست أعماله رؤيتَه الفريدة للثقافة المصرية القديمة وكذلك التراث الإسلامى والقبطى.

وأوضح الشحري أن الدعوة عامة للجمهور والسينمائيين مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية حرصا على سلامة الجمهور والعاملين.