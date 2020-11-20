شكرا لقرائتكم خبر عن داووين جونسون يستعيد ذكرياته مع طفلته جاسمين بصورة.. اعرف قالها ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي داووين جونسون، على استعادة ذكرياته مع طفلته جاسمين، صاحبة الخمس سنوات، بصورة تجمعهما وهي في عامها الأول، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ليحصد عدد كبير من التعليقات والاعجابات من قبل جمهوره خلال وقت قصير من نشر الصورة.

وظهر جونسون الشهير بـ "ذا روك"، في الصورة وهو يستعرض فورمته كعادته، يحمل طفلته وهى في حالة صدمة من الكاميرا، ليكتب قائلاً " يد الأب"، في اشارة منه الى حملها طوال حياته.

وكان حرص النجم العالمي داوين جونسون، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة من فيلمه القادم Red Notice، نهاية الأسبوع الماضى، والمقرر عرضه على شبكة قنوات نتفليكس التليفزيونية العام المقبل، حيث ظهر في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وهو فى كامل أناقته قبل خوض عملية سرقة جديدة من التي سيقودها في العمل الجديد.

ولم تكن تلك هي الصورة الاولي التي يشاركها جونسون من كواليس فيلمه الجديد، فسبق ونشر منذ ايام صورة له وهو يرتدي ملابس باللون الاسود، في ظهور مختلف يبدو ضمن عملاء FBI.



ذا روك وطفلته جاسمين

وكان النجم العالمي دواين جونسون، الملقب بـ"ذا روك"، استعاد مرحلة الطفولة بصورة نادرة من دولاب الذكريات، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة له حينما كان عمره 4 سنوات، ساخرًا من أسنانه وشعره في تلك الصورة