شكرا لقرائتكم خبر عن جوينيث بالترو تحاول الهرب من مصورى البابارتزى بعد عشائها مع ديمى مور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة جوينيث بالترو أثناء سيرها في شوارع مدينة لوس انجلوس، حيث كانت مع الممثلة ديمي مور، بعد قضائهما سهرة مميزة وفقاً لما ذكره موقع ديلي ميل، إلا أن مصوري الباباراتزي عكروا صفاء تلك النزهة عقب محاولة التقاط صور لهما، وهو الأمر التي حاولت بالترو الهروب منه.



جوينيث بالترو وديمي مور

حيث حرصت على إخفاء وجهها مثلما ظهر خلال أكثر من صورة نشرها تقرير موقع الديلي ميل الذى لم يقف عند ذلك، وإنما أكد أن بالترو وبعد فترة طويلة من الالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، فضلت التنزه لتقابل مصوري الباباراتزي في طريقها.



جوينيث بالترو

من ناحية أخرى أثارت الممثلة جوينيث بالترو أصداء كبيرة مؤخرًا منذ مدة حينما احتفلت بعيد ميلادها الـ 48 بصورة مفاجئة عبر ظهورها عارية من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، فاجأت بها متابعيها، ومؤخرًا قررت التفاعل مع متابعيها بطريقة أخري حينما نشرت صورة لها أثناء قيامها بعمل ماسكات للحفاظ على بشرتها وحيويتها، وكتبت هاشتاج باسم كريستين فى إشارة إلى واحد من أشهر صالونات الماكيير فى نيويورك، قبل إغلاقه فى وقت سابق متأثراً بتفشى فيروس كورونا.

وكانت نشرت الممثلة والمغنية جوينيث بالترو، صورة لها على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهى مرتدية زوجًا من الأقراط الذهبية التى عبارة عن كلمة "تصويت"، والذى صنعه متجر" Studs "، وهو متخصص فى ثقب الأذن في مدينة نيويورك، وبيع الحلى من خلال موقعه على الإنترنت، وفقاً لما ذكره وقع " insider".