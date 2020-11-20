شكرا لقرائتكم خبر عن حفل توقيع كتاب "جسد الممثل" للدكتور مدحت الكاشف بمهرجان المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى اليوم الختامى لدورته الخامسة حفل توقيع كتاب "جسد الممثل بين الحركة المعتادة والحركة المعبرة" للدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالى للفنون المسرحية بحضور الفنان والمخرج مازن الغرباوى رئيس المهرجان، وأدار الندوة الدكتور مصطفى سليم مقرر لجنة الندوات والاصدارات، الذى بدأ كلمته بالتعريف بالكاتب وتوجيه الشكر لإدارة المهرجان على إصداره وقال: الكتاب سيكون إضافة كبيرة، لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى.

الكتاب يحتوى على عدد من العناوين تشرح أفكار الكاتب منها مفهوم الجسد وجسد الممثل بين الفعل والحركة فى الزمان والمكان، وعنوان آخر "المؤدي- الانسان / الشخصية أو الدور / الخيال" وعنوان آخر يشرح فيه جسد الممثل والمكان فى المسرح المعاصر وجسد المؤدى والفراغ وتوظيف الجسد الإنسانى فى المسرح والمفاهيم والأسس العلمية للحركة وآخر عنوان هو الحركة على المسرح.

وقال مازن الغرباوى رئيس المهرجان: رغم كل التحديات التى واجهناها الا ان المهرجان محاط بمجموعة من الأساتذة ومن بينهم الدكتور مدحت الكاشف الذى تتلمذت على يده وعندما طلبت منه التبرع بمنح المهرجان هذا الكتاب من أجل ان ينهل منه الشباب، والمشاركين، وافق على الفور، كما اريد التوجه بالشكر للدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب على طبع هذا المنجز العلمي.

وأوضح الغرباوى ان الكتاب سوف يكون متوافر فى مقر المهرجان بمنطقة الهرم، ويمكن الحصول عليه بالمجان فى اى وقت، ومن جانبه وجه الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالى للفنون المسرحية الشكر لإدارة المهرجان وقال: الشكر العميق لصديقى وتلميذى مازن الغرباوي، الذى اثنيت عليه اثناء دراسته فى الصف الثانى فى معهد الفنون المسرحية، وقلت له هو وصديقه علاء حسنى انتم افضل اثنان رايتهم فى حياتي، وهو يحقق ما رأيته في، واصبح الان رئيس مهرجان من اهم المهرجانات المسرحية الموجودة على الساحة.

واضاف الكاشف: حدثنى مازن الغرباوى وطلب منى ان يكون لى كتاب فى الدورة الخامسة من المهرجان، وكانت قد جاءت لى فكرة الكتاب عندما رايت عمل مسرحى لاحد اهم الممثلين المسرحيين الموجودين على الساحة، ورايته يقع فى خطأ فادح على خشبة المسرح، وقمت بكتابة تلك الملاحظة فى مفكرة، لحين الاحتياج لها بجانب دراسة قمت بها أثناء ترقيتى من استاذ مساعد لأستاذ، كان هو نواة ذلك الكتاب.

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO وقد افتتح محافظ جنوب سيناء اللواء أركان حرب خالد فوده الدورة الخامسة للمهرجان بقصر ثقافة شرم الشيخ بحضور الدكتور أشرف زكى والفنانة الكبيرة سميحة أيوب التى كرمت نجوم المسرح المصرى والعربى وكان منهم النجم بيومى فؤاد والنجمة حنان مطاوع والمخرح اسلام امام الحاصل على جائزة افضل شخصية مسرحية مصرية والفنان قاسم اسطنبولى الحاصل على جائزة افضل شخصية مسرحية عربية.