شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مناظرة حول ريادة يعقوب صنوع للمسرح والتشكيك فى مرور 150 سنة مسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى دورته الخامسة مناظرة مسرحية حول ريادة "يعقوب صنوع"، للمسرح المصرى والعربى والتشكيك فى مرور 150 سنة على هذه الريادة، وأثير الجدل حول تلك الريادة ما بين الدكتور عمرو دوارة الناقد والباحث والمؤرخ المسرحى الذى يؤكد ريادة مصر من خلال يعقوب صنوع ونفى تلك الريادة ليعقوب صنوع وهو رأى الدكتور سيد على إسماعيل الأستاذ الأكاديمى والباحث فى علوم المسرح.

”الخليج 365”، يواجه الباحثين المسرحيين ويعرض وجهة نظر كل منهما بالفيديو، كما يتحدث الفنان الكبير محمود الحدينى الذى أدار المناظرة والتى تعد أولى المناظرات المسرحية.

قدم كل باحث وجهة نظره فى المناظرة معتمدا على وثائقه وكتبه وترك الحكم للجمهور واليوم السابع يلخص ما حدث فى تلك المناظرة بمواجهة بالفيديو بين الطرفين معلقا عليها من أدار الندوة وهو النجم الكبير محمود الحدينى الذى له وجهة نظر.

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO وقد افتتح محافظ جنوب سيناء اللواء أركان حرب خالد فوده الدورة الخامسة للمهرجان بقصر ثقافة شرم الشيخ بحضور الدكتور أشرف زكى والفنانة الكبيرة سميحة أيوب التى كرمت نجوم المسرح المصرى والعربى وكان منهم النجم بيومى فؤاد والنجمة حنان مطاوع والمخرح اسلام امام الحاصل على جائزة افضل شخصية مسرحية مصرية والفنان قاسم اسطنبولى الحاصل على جائزة افضل شخصية مسرحية عربية.