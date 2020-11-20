شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تتوسط أحمد زاهر وإدوارد فى كواليس مسلسل "لؤلؤ".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة مى عمر، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بصورة تتوسط فيها الفنان أحمد زاهر والفنان إدوارد، في كواليس تصوير مسلسلهما الجديد لؤلؤ المقرر طرحه الفترة القادمة، ونشرت مى عمر صورتها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتشوق جمهورها بصورة من كواليس المسلسل المنتظر والتي ستجسد فيه دور مطربة صاعدة.

يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.

وكانت آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.